Bolu'da İYİ Partili Başkan Yardımcısı istifa etti, yerine CHP'li atandı - Son Dakika

Bolu'da İYİ Partili Başkan Yardımcısı istifa etti, yerine CHP'li atandı

24.12.2020 16:21
Bolu'da İYİ Partili Başkan Yardımcısı istifa etti, yerine CHP'li atandı, System.String[]

BOLU Belediyesi'nde İYİ Parti kontenjanından başkan yardımcısı olan Mansur Şen istifa ederken, yerine CHP'li Meclis Üyesi Asuman Şentürk Tekin atandı.

BOLU Belediyesi'nde İYİ Parti kontenjanından başkan yardımcısı olan Mansur Şen istifa ederken, yerine CHP'li Meclis Üyesi Asuman Şentürk Tekin atandı. Böylece Bolu Belediyesi'nde İYİ Partili başkan yardımcısı kalmadı.

31 Mart seçimlerinin ardından CHP'li Bolu Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevinde bulunan Mansur Şen, istifa etti. İstifanın ardından Başkan Özcan, İYİ Parti İl Yönetimi'ne, başka bir İYİ Parti'li Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yılmaz'ı başkan yardımcılığı görevine getirmek istediğini söyledi. Ancak İYİ Parti İl Yönetimi, Başkan Özcan'ın teklifini kabul etmedi. Parti yönetimi, başkan yardımcılığı görevine İYİ Parti'li Belediye Meclis Üyesi Hakan Alparslan'ın getirilmesini talep etti. İYİ Parti İl Yönetimi ile CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında anlaşmazlık yaşandı. İddiaya göre Özcan, "Başkan benim, kiminle çalışmak istersem onu atarım. Ahmet Yılmaz'ı kabul etmiyorsanız. Ben kendi partimden birini atayacağım" dedi. Ancak İYİ Parti İl yönetimi Ahmet Yılmaz'ın başkan yardımcısı yapılmasına karşı çıktı. Bunun üzerine Tanju Özcan, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Asuman Şentürk Tekin'i belediye başkan yardımcısı olarak atadı. Böylece Bolu Belediyesi'nde İYİ Parti'li başkan yardımcısı kalmamış oldu.

'İYİ PARTİ OLUMLU YANIT VERMEDİ'Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü Rasim Özdemir, "Bu şehrin Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan'dır. Tanju Özcan da kiminle çalışacağını belirtir. Uyumlu çalışabileceği kişilerle çalışmak istemesi en doğal hakkıdır. Kiminle Bolu'yu daha da güzelleştireceğini en iyi başkanımız bilmektedir. O sebepten dolayı başkanımız İYİ Partili Ahmet Yılmaz üzerinde görüş belirtmiştir. Ahmet Yılmaz da İYİ Partilidir. Bir partinin kendi evlatlarını ayırt etmemesi lazım. Başkanımız da bu görüşünden dolayı Ahmet Yılmaz ağabeyimizle çalışmak istediğini belirtmiştir. Ancak İYİ Parti yönetimi buna olumlu yanıt vermemiştir. O sebepten dolayı da başkanımız Bolu Belediyesi'nde işlerin yürümesi adına belediye meclis üyemiz Asuman Şentürk Tekin'i belediye başkan yardımcısı olarak göreve başlatmıştır" dedi. 'İTTİFAKLA İPLERİ KOPARMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL'İttifakta iplerin kopması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Özdemir, "Bizim şu andaki duruşumuz aynı. Bizim ittifakla ipleri kopardığımız gibi bir şey söz konusu değildir. Sadece bir görüş ayrılığı vardır başkan yardımcılığı konusunda. Siyasette her zaman görüş ve fikir ayrılıkları olabilir. Biz yine tekrardan kendileriyle bir araya gelir, şehir için önemli hangi adımlar atılması gerekirse atarız. Önemli olan şehirdir, partiler değildir. Başkanımız siyasi kimliğini bir kenara koyduğunu söylemişti. Başkanımız partizanlık yapmamaktadır. Bugün böyledir, yarın görüşler değişir başka bir şey olur. Her iki taraf için de olumlu adımlar atılır ona göre karar verilir" diye konuştu.

Bolu'da İYİ Partili Başkan Yardımcısı istifa etti, yerine CHP'li atandı
Bolu'da İYİ Partili Başkan Yardımcısı istifa etti, yerine CHP'li atandı
Bolu'da İYİ Partili Başkan Yardımcısı istifa etti, yerine CHP'li atandı
Bolu'da İYİ Partili Başkan Yardımcısı istifa etti, yerine CHP'li atandı
Bolu'da İYİ Partili Başkan Yardımcısı istifa etti, yerine CHP'li atandı
Bolu'da İYİ Partili Başkan Yardımcısı istifa etti, yerine CHP'li atandı

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, İstifa, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bolu'da İYİ Partili Başkan Yardımcısı istifa etti, yerine CHP'li atandı - Son Dakika


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