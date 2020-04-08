Bolu'da İzzet Baysal Caddesi, bariyerle kapatıldı (2) - Son Dakika

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Bolu'da İzzet Baysal Caddesi, bariyerle kapatıldı (2)
6 saat önce
8 KİŞİYE CEZA KESİLDİBolu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla yayalara kapatılan İzzet Baysal Caddesi'nde işi olmadığı halde gezen 4 kişiye polis ekiplerince toplam 12 bin TL para cezası kesildi.
8 KİŞİYE CEZA KESİLDİ
Bolu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla yayalara kapatılan İzzet Baysal Caddesi'nde işi olmadığı halde gezen 4 kişiye polis ekiplerince toplam 12 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca 20 yaşın altında olmasına rağmen dışarıya çıkan 4 kişiye de 392'şer TL para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 07:59 Kaynak: DHA
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