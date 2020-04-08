Bolu'da İzzet Baysal Caddesi, bariyerle kapatıldı (2) - Son Dakika

8 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Bolu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla yayalara kapatılan İzzet Baysal Caddesi'nde işi olmadığı halde gezen 4 kişiye polis ekiplerince toplam 12 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca 20 yaşın altında olmasına rağmen dışarıya çıkan 4 kişiye de 392'şer TL para cezası uygulandı.