Son Dakika Haberleri: Bolu'da jandarma ekipleri huzur uygulaması yaptı
Son Dakika Güncel Bolu'da jandarma ekipleri huzur uygulaması yaptı

Bolu'da jandarma ekipleri huzur uygulaması yaptı

7 saat önce

Bolu'da, jandarma ekiplerince alkol ve uyuşturucu kullanımının azaltılması ve önlenmesiyle vatandaşların huzurunun sağlanması amacıyla uygulama gerçekleştirildi.

Bolu'da jandarma ekipleri huzur uygulaması yaptı, System.String[]

Bolu'da, jandarma ekiplerince alkol ve uyuşturucu kullanımının azaltılması ve önlenmesiyle vatandaşların huzurunun sağlanması amacıyla uygulama gerçekleştirildi.

Dün gece saatlerinde "Gölköy Huzur ve Güven Uygulaması" ismiyle gerçekleştirilen uygulama kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş, İstihbarat, Terörle Mücadele ve Trafik Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından geniş çaplı kontrol yapıldı.

Mesire alanında bulunan vatandaşların kimlik kontrolünü yapan jandarma ekipleri şüphelendikleri şahısların eşyaları ile araçlarını ise narkotik ve bomba köpeği ile aradı.

Ayrıca mesir alanının giriş ve çıkışlarında da kontrol noktası oluşturan ekipler, durdurdukları araçların sürücülerine alkol muayenesini yaptı, araçlarda bulunan şahısların da kimliklerini kontrol etti.

Uygulamada, narkotik ve bomba arama köpeği şüphelenilen çok sayıda araçta arama gerçekleştirdi.

Uygulamanın, bölgede yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçmek ve mesire alanına giden ailelerin kendini daha güvenli hissetmesi adına belirli aralıklarla tekrarlanacağı öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:48 Kaynak: AA
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