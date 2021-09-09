Bolu'da jandarma ekipleri okul çevrelerinde denetim yaptı - Son Dakika

Bolu'da, jandarma ekipleri okul önleri ve çevresinde denetim gerçekleştiriyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahasında bulunan okullarda yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla denetimlerini artırdı.
Jandarma ekipleri, okulların çevresinde aldıkları önlemlerle öğrencilerin güvenli şekilde okullarına gitmelerini sağlarken, öğrenci servislerini de kontrol ediyor.
Drone destekli denetimlerde ise okul çevresindeki yollar kontrol ediliyor.
Öte yandan jandarma ekipleri, çocukları suçtan ve zararlı alışkanlıklardan korumak için okul yöneticileriyle görüşerek bilgilendiriyor.
Öğrenciler, denetimlere katılan jandarma köpeğine yoğun ilgi gösteriyor.
Kaynak: AA
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