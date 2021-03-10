Bolu'da jandarma timlerine kara avcılığı eğitimi verildi - Son Dakika

Bolu'da jandarma timlerine kara avcılığı eğitimi verildi
10.03.2021 12:57
Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından jandarma timlerine kara avcılığı ve mevzuatı hakkında bilgi verildi.
Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından jandarma timlerine kara avcılığı ve mevzuatı hakkında bilgi verildi.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile ilçelerde bulunan komutanlara 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında "Avcılık denetimi ve mevzuatı" konusunda eğitim verildi.
Toplantıda kaçak avcılığın önlenmesi ve denetimlerin artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
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