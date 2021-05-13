Son dakika! Jandarma ve polis sürücülere bayram çikolatası ikram etti - Son Dakika

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapan jandarma ve polis ekipleri, durdurdukları araçların sürücülerine Ramazan Bayramı dolayısıyla çikolata ikramında bulundu.

Kentte, "tam kapanma" kapsamında polis ev jandarma ekipleri, denetimlerini 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyor.

Güvenlik güçleri, şehrin farklı noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında denetim gerçekleştiriyor.

Polis ve jandarma ekipleri, kontrol noktalarında durdurdukları araçlardaki kişilerin görev ve izin belgelerini kontrol ediyor.

Ekipler, bayramını kutladıkları sürücüleri ve yolculara çikolata ikram etti.