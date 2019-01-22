Bolu'da Jandarmadan Tarihi Eser Operasyonu: 3 Gözaltı
1 saat önce
BOLU'da jandarmanın durdurup arama yaptığı otomobilde tarihi seser niteliğinde olan 29 sikke, 2 ok ucu ve 1 obje ele geçirdi.
BOLU'da jandarmanın durdurup arama yaptığı otomobilde tarihi seser niteliğinde olan 29 sikke, 2 ok ucu ve 1 obje ele geçirdi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Oğuldoruk köyünde şüphe üzerine otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olan 29 sikke, 2 ok ucu ve 1 obje ile 1 gram esrar bulundu. Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
- Bolu
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:10 Kaynak: DHA
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