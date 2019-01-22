Son Dakika Haberleri: Bolu'da Jandarmadan Tarihi Eser Operasyonu: 3 Gözaltı

Bolu'da Jandarmadan Tarihi Eser Operasyonu: 3 Gözaltı

1 saat önce

BOLU'da jandarmanın durdurup arama yaptığı otomobilde tarihi seser niteliğinde olan 29 sikke, 2 ok ucu ve 1 obje ele geçirdi.

Bolu'da Jandarmadan Tarihi Eser Operasyonu: 3 Gözaltı, System.String[]
BOLU'da jandarmanın durdurup arama yaptığı otomobilde tarihi seser niteliğinde olan 29 sikke, 2 ok ucu ve 1 obje ele geçirdi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Oğuldoruk köyünde şüphe üzerine otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olan 29 sikke, 2 ok ucu ve 1 obje ile 1 gram esrar bulundu. Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:10 Kaynak: DHA

Bolu, Güncel
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