Bolu'da Jandarmadan Tarihi Eser Operasyonu: 3 Gözaltı

BOLU'da jandarmanın durdurup arama yaptığı otomobilde tarihi seser niteliğinde olan 29 sikke, 2 ok ucu ve 1 obje ele geçirdi.

BOLU'da jandarmanın durdurup arama yaptığı otomobilde tarihi seser niteliğinde olan 29 sikke, 2 ok ucu ve 1 obje ele geçirdi. 3 şüpheli gözaltına alındı.



Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Oğuldoruk köyünde şüphe üzerine otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olan 29 sikke, 2 ok ucu ve 1 obje ile 1 gram esrar bulundu. Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.



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