Bolu'da Kablo Hırsızları Yakalandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kablo çaldıkları iddia edilen 8 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kablo çaldıkları iddia edilen 8 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Mudurnu ilçesi ve köylerinde Türk Telekom A.Ş.'ye ait haberleşme ve enerji kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, teknik ve fiziki takipleri sonucunda, kabloları çaldıkları tespit edilen 8 kişi yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Yakalanan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok miktarda kablo, olayda kullanılan keski makası ve suç delilleri ele geçirildi.



Gözaltına alınan 8 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Olaya karıştığı belirlenen 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BOLU

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kamuya 40 Bine Yakın Personel Alınacak! İşte Kadrolar

Rezidansta Kenevir Serası Kuran Üniversiteliyi Yangın Ele Verdi

Kahraman İşçi, İntihara Kalkışan Genç Kızı Son Anda Kurtardı

Zabıtanın Dikkati Yaşlı Dilencinin Zulasını Ortaya Çıkardı