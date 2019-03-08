Son Dakika Haberleri: Bolu'da Kablo Hırsızlığı

Bolu'da Kablo Hırsızlığı

1 saat önce

Bolu'nun Mengen ve Yeniçağa ilçelerinde 8 köyde kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu'da Kablo Hırsızlığı, System.String[]
Bolu'nun Mengen ve Yeniçağa ilçelerinde 8 köyde kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Mengen ve Yeniçağa ilçesinde 2017 ve 2018 yılları arasında 8 köyde yapılan kablo hırsızlığının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler iki ilçeden çalınan kabloların 4 otomobil ile Yeniçağa ilçesi ile Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunan hurdacılara satıldığını belirledi.


Yapılan çalışma kapsamında hırsızlık suçundan cezaevinde bulunan G.G. ve A.Ç. ile 13 şüpheli tespit edildi.


Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından T.G. ve L.E. serbest bırakıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen A.Ç, S.U, M.K, E.D, S.A, E.K, B.T, T.Ç. ve H.B. adliyeye sevk edildi.


Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:00 Kaynak: AA

Jandarma, Mengen, Bolu, Güncel
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