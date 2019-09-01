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Bolu'da kablo hırsızlığı

6 saat önce

Bolu'da Türk Telekom'a ait enerji ve nakil kablosu hırsızlığı yapan 8 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bolu'da kablo hırsızlığı, System.String[]

Bolu'da Türk Telekom'a ait enerji ve nakil kablosu hırsızlığı yapan 8 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Bolu merkeze bağlı Banaz Köyü İmamlar Çayırı mevkinde bulunan Türk Telekom'a ait enerji ve nakil kablosundan hırsızlık yapan U.E, Ü.Ç, S.Ç. ve S.E'yi kablo kestikleri esnada suçüstü yakalandı. Yapılan operasyonda şüphelilerin kesmiş oldukları 150 metre kablo ve keserken kullandıkları suç aletleri ele geçirildi. Devam eden çalışmalar sonunda şüpheli şahıslar ile koordineli çalışan M.A, S.K, M.Ç. ve B.U isimli şahısların 2 ay önce de Bolu merkeze bağlı Banaz Köyü İmamlar mevkinde meydana gelen Türk Telekom'a ait 600 metrelik enerji ve nakil kablosunun hırsızlığı olayının failleri olduğu tespit edildi ve ekipler tarafından gözaltına alındı.Gözaltına alınan 8 kablo hırsızının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Türk Telekom, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:06 Kaynak: AA
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