Bolu'da kablo hırsızlığı şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
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Bolu'da kablo hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

19.04.2022 12:54
Bolu'da kablo hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

Zonguldak'tan Bolu'nun Mengen ilçesinde gelerek kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

Zonguldak'tan Bolu'nun Mengen ilçesinde gelerek kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

İlçeye bağlı Akören köyünde Türk Telekom'a ait haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalındığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığı 14 ES 159 plakalı araçla Zonguldak'ın Devrek ilçesinden gelen K.K, S.K. ve Y.Ö'nün gerçekleştirdiğini belirledi.

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin çaldıkları kabloları hurdacıya sattığı öğrenildi.

Bolu'da kablo hırsızlığı şüphelileri tutuklandı
Bolu'da kablo hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

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Türk Telekom, Zonguldak, Mengen, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da kablo hırsızlığı şüphelileri tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da kablo hırsızlığı şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
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