Bolu'da kablo hırsızlığı yapan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bolu'nun Mengen ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Babahızır köyü Değirmenbükü mevkisinde 3 günde Türk Telekom Müdürlüğüne ait haberleşme ve enerji nakil ile bir şirkete ait elektrik trafo merkezindeki bakır kabloların çalınması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) destek verdiği operasyonda T.T. ve E.T'yi çaldıkları eşya ve kullandıkları otomobille yakaladı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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