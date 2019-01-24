Son Dakika Haberleri: Bolu'da Kaçak Avcılara Geçit Yok

Bolu'da Kaçak Avcılara Geçit Yok

40 dakika önce

BOLU'da, 2018 yılında 30, 2019 yılının Ocak ayında da 15 kaçak avcı yakalanırken, 22 bin 729 lira para cezası kesildi.

Bolu'da Kaçak Avcılara Geçit Yok, System.String[]
BOLU'da, 2018 yılında 30, 2019 yılının Ocak ayında da 15 kaçak avcı yakalanırken, 22 bin 729 lira para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarında, '4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunları' kapsamında 2018 yılı içerisinde 30, 2019 yılının ocak ayında ise 15 kaçak avcı yakalandı. Av tüfeklerine el konulurken, kaçak avcılara toplam 22 bin 729 lira idari para cezası uygulandı. Açıklamada ayrıca, kaçak avcılıkla mücadelede jandarma ve emniyet ekipleri ile koordineli olarak çalışmaların 7 gün 24 saat sürdüğü ifade edildi. - Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:05 Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bolu, Güncel
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