Bolu'da kaçak avcılık yapan 3 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Bolu'da kaçak avcılık yapan 3 kişiye para cezası uygulandı

22.01.2021 10:13
Bolu'da kaçak avcılık yapan 3 kişiye para cezası uygulandı, System.String[]

Bolu'nun Göynük ilçesinde, kaçak avcılık yapan 3 kişiye 7 bin 500 lira idari para cezası verildi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde, kaçak avcılık yapan 3 kişiye 7 bin 500 lira idari para cezası verildi.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Göynük Merkez Devlet Avlağı'nda av koruma ve kontrol çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler, 3 kişinin kaçak avcılık yaptığını tespit etti.

Takozsuz 3 av tüfeğine el koyan ekipler, 3 kişiye toplam 7 bin 500 lira idari para cezası uyguladı.

Kaçak avcılara yönelik il genelinde koruma ve kontrol çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Para Cezası, Göynük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da kaçak avcılık yapan 3 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika


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