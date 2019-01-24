Bolu'da Kaçak Avcılıkla Mücadele
33 dakika önce
Bolu'da kaçak avcılıkla mücadele çalışması kapsamında 45 avcı yakalandı.
Bolu
'da kaçak avcılıkla mücadele çalışması kapsamında 45 avcı yakalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar
Bolu Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunları kapsamında 2018 yılı içerisinde 30 ve 2019 yılının ocak ayı içerisinde 15 kaçak avcı yakalandı. Yakalanan avcıların yanlarında bulunan tüfeklere el konuldu.
Avcılara toplam 22 bin 729 lira idari para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında jandarma ve emniyet ekipleri ile koordineli olarak çalışmalarını 7 gün 24 saat üzerinden sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:36 Kaynak: AA
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