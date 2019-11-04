Bolu'da, kaçak avla mücadelede gölden 300 metre ağ çıkarıldı

Bolu'da, kaçak avcılık ihbarı üzerine Göksu Tabiat Parkı'nda bulunan Aladağlar Göleti'nde yapılan çalışmada, göl içerisine bırakılmış 300 metre uzunluğunda misina ağı bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Bolu Göksu Parkı'nda bulunan Aladağlar Göleti'nde kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İnceleme yapmak için göle açılan jandarma ve su ürünleri kontrol ekipleri, gölde bulunan 300 metre uzunluğundaki misina ağını çıkartarak imha etti. Ağa yakalanmış olan 30 adet sazan balığı ise, tekrar göle salındı.



Konuyla ilgili açıklama yapan İl Tarım Müdürü İzzet Murat, "Sularımızdaki sürdürülebilir canlı hayatını korumak adına bilinçli vatandaşlarımızın sayısındaki artış paralelinde kaçak avcılığı da azaltacaktır. Sorumluluk bilinciyle hareket ederek sularımızı ve içerisindeki canlı hayatı korumamıza yardımcı olan bilinçli vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın su ürünleri ile ilgili karşılaştıkları herhangi bir olumsuzlukta ALO 112 JANDARMA İMDAT, ALO GIDA 174 veya ALO 180 TİMER hattına başvurmalarını rica ediyorum" dedi. - BOLU