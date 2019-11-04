Son Dakika Haberleri: Bolu'da kaçak avlanmayla mücadele
Son Dakika Güncel Bolu'da kaçak avlanmayla mücadele

Bolu'da kaçak avlanmayla mücadele

6 saat önce

? Bolu'da kaçak avlanmayla mücadele kapsamında yapılan çalışma kapsamında göl içinde 300 metre ağ bulundu.

Bolu'da kaçak avlanmayla mücadele, System.String[]

? Bolu'da kaçak avlanmayla mücadele kapsamında yapılan çalışma kapsamında göl içinde 300 metre ağ bulundu.

Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, jandarma komutanlığına gelen ihbarı değerlendirerek Bolu Göksu Tabiat Parkı'nda bulunan Aladağlar Göleti'nde 300 metre misina ağın sudan çıkartılarak, ağ içerisinde bulunan 30 canlı sazanın suya geri bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat'ın şu ifadelerine de yer verildi:

"Bilinçli vatandaşlarımızın jandarma komutanlığımıza yapmış olduğu ihbar üzerine su ürünleri kontrol ekiplerimiz göle açılarak sahipsiz misina ağını sudan çekmiştir. Çekilen ağda canlılığını sürdüren 30 adet balığımız kurtarılarak suya iade edilmiştir. 300 metre ağ ise sudan çıkartılarak imha edilmiştir. Sularımızdaki sürdürülebilir canlı hayatını korumak adına bilinçli vatandaşlarımızın sayısındaki artış paralelinde kaçak avcılığı da azaltacaktır. "

Ayrıca açıklamada, vatandaşların su ürünleriyle ilgili karşılaştıkları herhangi bir olumsuzlukta 112 Jandarma İmdat, Alo Gıda 174 veya Alo 180 Timer hattına başvurmaları rica edildi.

Jandarma, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ispanaktan zehirlenme haberleri peş peşe geldi! Pazarcılar çıkan haberlere çiğ ıspanak yiyerek tepki gösterdi
İmamoğlu'nun korumaları, trafikte ailesinin önünde dövdükleri kişiden şikayetçi oldu İmamoğlu, korumalarının skandal görüntüleriyle ilgili sessizliğini bozdu ATAK helikopteriyle Van gölü turu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 20:33:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da kaçak avlanmayla mücadele
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]