Bolu'da kaçak elektronik sigara tütün kartuşu ele geçirildi - Son Dakika

Bolu'da gerçekleştirilen yol kontrolünde, piyasa değeri yaklaşık 80 bin lira olan kaçak elektronik sigara tütün kartuşları ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yol kontrolü yapıldı.

Ankara istikametine gittiği esnada şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 80 bin lira olan kaçak elektronik sigara tütün kartuşu bulundu.

Araç sürücüsü M.Ü. (43) hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.