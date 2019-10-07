Son Dakika Haberleri: Bolu'da, kaçak içki imal eden baba ve oğullarına operasyon: 3 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da, kaçak içki imal eden baba ve oğullarına operasyon: 3 gözaltı

Bolu'da, kaçak içki imal eden baba ve oğullarına operasyon: 3 gözaltı

1 saat önce

Bolu'da, polis ekiplerinin kaçak içki imalatı operasyonunda yüzlerce litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan materyallerle yakalanan baba ve 2 oğlu gözaltına alındı.

Bolu'da, kaçak içki imal eden baba ve oğullarına operasyon: 3 gözaltı, System.String[]

Bolu'da, polis ekiplerinin kaçak içki imalatı operasyonunda yüzlerce litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan materyallerle yakalanan baba ve 2 oğlu gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Paşaköy Mahallesi'nde bulunan 1 ev ve 1 büfe ile aynı mahalleye ait yaylada bulunan bir evde kaçak içki imalatı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.


Ekiplerin, baba M.D. (66) ve oğulları Z.D. (45) ile G.D.'ye (36) ait 3 farklı adrese eş zamanlı yaptıkları operasyonda, 392 litre etil alkol, 654 adet içki yapımında kullanılan alkol aroması, 114 şişe mayalanmış bira, 19 litre el yapımı şarap, 6 şişe el yapımı viski, 1 adet şişe kapaklama aparatı, 139 adet kullanıma hazır şişe kapağı, 1 adet fermente ısısını sabitlemek için düzenek kurulmuş market tipi meşrubat dolabı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 58 adet fişek ele geçirildi.


Yakalanan maddelere el konulurken, gözaltına alınan baba M.D. (66) ve oğulları Z.D. (45) ile ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. - BOLU

Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:55 Kaynak: İHA
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