Son Dakika Haberleri: Bolu'da Kaçak İçki Operasyonu

Bolu'da Kaçak İçki Operasyonu

1 saat önce

Bolu'da, yılbaşı öncesi 12 adrese düzenlenen operasyonda 647 şişe kaçak içki, 2 uzun namlulu tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Bolu'da Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Bolu'da, yılbaşı öncesi 12 adrese düzenlenen operasyonda 647 şişe kaçak içki, 2 uzun namlulu tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşan yeni yıl öncesi, piyasaya kaçak ve sahte içki sürüleceği yönünde gelen ihbar nedeniyle harekete geçtiği ifade edildi.

Kaçak içki bulunduğunu tespit ettiği 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekiplerin, değişik marka ve türlerde 647 şişe kaçak içki ele geçirdiği aktarıldı.

Yapılan aramalarda 2 adet uzun namlulu tüfek ve çok sayıda mermi de ele geçiren polis ekiplerinin R.Y. (32), N.A. (41) ve D.A'yı (33) gözaltına aldığı kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:17 Kaynak: AA

Bolu, 3. Sayfa
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