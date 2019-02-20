Son Dakika Haberleri: Bolu'da Kaçak İçki Operasyonu

Bolu'da Kaçak İçki Operasyonu

44 dakika önce

Bolu'da düzenlenen operasyonda 123 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Bolu'da Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Bolu'da düzenlenen operasyonda 123 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilde buluna bir evde kaçak ve sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

H.K. (28) isimli şahsın evine operasyon düzenleyen ekipler, 123 şişe gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirdi.

İçkilere el koyan polis ekipler, H.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:41 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel
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