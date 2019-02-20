Bolu'da Kaçak İçki Operasyonu
44 dakika önce
Bolu'da düzenlenen operasyonda 123 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi.
Bolu
'da düzenlenen operasyonda 123 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilde buluna bir evde kaçak ve sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
H.K. (28) isimli şahsın evine operasyon düzenleyen ekipler, 123 şişe gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirdi.
İçkilere el koyan polis ekipler, H.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:41 Kaynak: AA
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