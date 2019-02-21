Bolu'da Kaçak İçki Operasyonu
2 saat önce
Bolu'da 125 şişe kaçak içki ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Bolu
'da 125 şişe kaçak içki ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, tekel bayisi işleten H.K'nın (27) piyasaya kaçak içki sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 125 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:41 Kaynak: AA
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