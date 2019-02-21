Son Dakika Haberleri: Bolu'da Kaçak İçki Operasyonu

Bolu'da Kaçak İçki Operasyonu

2 saat önce

Bolu'da 125 şişe kaçak içki ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Bolu'da 125 şişe kaçak içki ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, tekel bayisi işleten H.K'nın (27) piyasaya kaçak içki sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 125 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:41 Kaynak: AA

Bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşın İhbarı ile Yabancı Tabelalar Tek Tek Söküldü Son Dakika! Deniz Baykal, Bugün Saat 14.00'te Yemin Edecek

Genç Kadın, Banktaki Cesedi Görüntülemek İçin Her Şeyi Yaptı Ülkü Ocakları Başkanı, Metin Uca'yı Tehdit Etti: Diz Çökmek Nedir Anlatacağım!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 12:45:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da Kaçak İçki Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]