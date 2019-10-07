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Bolu'da kaçak içki operasyonu

1 saat önce

Bolu'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda baba ile iki oğlu yakalandı.

Bolu'da kaçak içki operasyonu, System.String[]

Bolu'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda baba ile iki oğlu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda Paşaköy Mahallesi'nde M.D'ye (66) ait 2 ev ile 1 büfeye drone destekli operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 392 şişe kaçak içki, 2 musluklu kova, içki yapımında kullanılan 654 aroma, 114 şişe mayalanmış halde bira, 19 litre el yapımı şarap, 6 cam damacana, 6 şişe el yapımı viski, 1 şişe kapaklama aparatı, kullanıma hazır 139 şişe kapağı, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve 58 fişek ele geçirildi.

Operasyonda M.D. ile iki oğlu Z.D. (45) ve G.D. (36) gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:06 Kaynak: AA
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