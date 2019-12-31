Bolu'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika
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Bolu'da kaçak içki operasyonu

6 saat önce

Bolu'da gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda piyasa değeri 47 bin 500 lira olan 200 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Bolu'da kaçak içki operasyonu, System.String[]

Bolu'da gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda piyasa değeri 47 bin 500 lira olan 200 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta arama yapıldığı bildirildi.

Aramada, piyasa değeri yaklaşık 47 bin 500 lira olan, 200 şişe kaçak veya sahte içki ele geçirildiği kaydedildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü M.E.K. (23) ile F.A. (30) ve C.K'nin (33) işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığı ifade edildi.

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:46 Kaynak: AA
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