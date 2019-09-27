Son Dakika Haberleri: Bolu'da kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
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Bolu'da kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı

1 saat önce

BOLU'da, polisin 3 ayrı büfeye düzenlediği eş zamanlı operasyonda piyasa değeri 20 bin TL olan sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Bolu'da kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]
BOLU'da, polisin 3 ayrı büfeye düzenlediği eş zamanlı operasyonda piyasa değeri 20 bin TL olan sahte bandrollü içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki satışı yapıldığı ihbarı yapılan 3 büfeye operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL olan 95 şişe çeşitli markalarda sahte bandrollü içki, kaçak içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen 97 şişe malt aroması, 140 anason yazılı plastik şişe, 25 şişe 1 litrelik bandrolsüz etil alkol ele geçirildi. 3 iş yeri sahibi de gözaltına alındı.


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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:13 Kaynak: DHA
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