Son Dakika Haberleri: Bolu'da Kaçak İçki Satan Büfeciye Gözaltı

Bolu'da Kaçak İçki Satan Büfeciye Gözaltı

42 dakika önce

BOLU'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 125 şişe kaçak içki ele geçirilirken, büfe işleten H.K. (27), gözaltına alındı.

Bolu'da Kaçak İçki Satan Büfeciye Gözaltı, System.String[]
BOLU'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 125 şişe kaçak içki ele geçirilirken, büfe işleten H.K. (27), gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, büfe işleten H.K.'nin piyasaya kaçak içki sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti.  Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda, 125 şişe kaçak içki ele geçirildi. Büfe işleten H.K., gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:40 Kaynak: DHA

Polis, Bolu, Güncel
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