Bolu'da Kaçak İçki Satan Büfeciye Gözaltı
42 dakika önce
BOLU'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 125 şişe kaçak içki ele geçirilirken, büfe işleten H.K. (27), gözaltına alındı.
BOLU'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 125 şişe kaçak içki ele geçirilirken, büfe işleten H.K. (27), gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, büfe işleten H.K.'nin piyasaya kaçak içki sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Polis
ekiplerinin yaptığı aramalarda, 125 şişe kaçak içki ele geçirildi. Büfe işleten H.K., gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:40 Kaynak: DHA
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