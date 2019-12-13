Bolu'da kaçak içki ve sigara operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da kaçak içki ve sigara operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bolu'da kaçak içki ve sigara operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Bolu'da düzenlenen kaça içki ve sigara operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da kaçak içki ve sigara operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

Bolu'da düzenlenen kaça içki ve sigara operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları neticesinde Yeniçağa ilçe merkezinde bulunan 3 ayrı iş yeri ve 1 evde arama yapıldı.

Aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 217 adet tabanca fişeği, 9 kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet şans/oyun makinesi, 15 litre kaçak bandrolsüz viski, 17 litre kaçak votka, 3 litre kaçak şarap, 129 kilogram kıyılmış tütün, 3 bin 610 kilogram puro tütünü, 29 bin 700 adet dolu makaron, 14 adet sigara doldurma aparatı ve 307 adet kilitli şeffaf poşetin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:46 Kaynak: AA
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