Son Dakika Haberleri: Bolu'da kaçak kazı operasyonu
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Bolu'da kaçak kazı operasyonu

1 saat önce

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda kaçak kazı yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bolu'da kaçak kazı operasyonu, System.String[]
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda kaçak kazı yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kıbrıscık ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.
Ekiplerin yaptıkları operasyonda, 4 kişi kazı yaptıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin yanlarında bulunan 1 yüzeysel arama cihazı, 2 dedektör, 2 kazma, 2 kürek, 2 balta ve 1 demir çubuğa el konuldu.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:39 Kaynak: AA
Jandarma, Bolu, Güncel
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