Bolu'da kaçak kazı operasyonu
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Bolu'da kaçak kazı yapan ve aralarında, diş hekimi, memur ve eski bir muhtarın da bulunduğu 6 şüpheli suçüstü yakalandı.
Bolu'da kaçak kazı yapan ve aralarında, diş hekimi, memur ve eski bir muhtarın da bulunduğu 6 şüpheli suçüstü yakalandı. Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:45 Kaynak: AA
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, kendilerine gelen bir istihbarat bilgisini değerlendiren Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il sınırları içinde kaçak kazı yapan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladığı bildirildi.
Kazı bölgesinde yapılan aramada 1 Osmanlı sikkesi, 1 jeneratör, 1 darbeli matkap, 2 define arama aparatı ve kazı malzemelerinin ele geçirildiği kaydedildi.
Aralarında diş hekimi, memur ve eski bir muhtarın da olduğu 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.
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