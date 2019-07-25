Bolu'da kaçak kazı operasyonu

Bolu'da kaçak kazı yapan ve aralarında, diş hekimi, memur ve eski bir muhtarın da bulunduğu 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

Bolu'da kaçak kazı yapan ve aralarında, diş hekimi, memur ve eski bir muhtarın da bulunduğu 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, kendilerine gelen bir istihbarat bilgisini değerlendiren Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il sınırları içinde kaçak kazı yapan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladığı bildirildi.

Kazı bölgesinde yapılan aramada 1 Osmanlı sikkesi, 1 jeneratör, 1 darbeli matkap, 2 define arama aparatı ve kazı malzemelerinin ele geçirildiği kaydedildi.

Aralarında diş hekimi, memur ve eski bir muhtarın da olduğu 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son dakika! İşte Merkez Bankasının faiz kararına doların ilk tepkisi

Son Dakika! Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Son dakika! Putin, Türklere yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi

Milli Savunma Bakanlığı: Son 3 ayda 489 terörist etkisiz hale getirildi