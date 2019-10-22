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Bolu'da kaçak kazı operasyonu

39 dakika önce

Bolu'da kaçak kazı yaptığı iddia edilen 7 kişi yakalandı.

Bolu'da kaçak kazı operasyonu, System.String[]

Bolu'da kaçak kazı yaptığı iddia edilen 7 kişi yakalandı.

Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Merkez ilçesi Sebenardı mevkisinde kaçak kazı yapıldığı tespit edildi..

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaptığı belirlenen 7 şüpheli il merkezinde kazı malzemeleriyle yakalandı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, 1 jeneratör, 1 dedektör, 4 kürek, 6 kazma, 2 el telsizi, 1 darbeli matkap, 2 uzatma kablosu, 2 projektör, 1 arama çubuğu, 1 gaz maskesi, 1 kaldıraç levyesi, 1 balyoz, 2 çapa, 2 el feneri ve 2 halat ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:56 Kaynak: AA
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