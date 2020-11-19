Bolu'da kaçak kazı operasyonu - Son Dakika

Bolu'da kaçak kaza yapan 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 15 Kasım'da Bolu merkezde kaçak kazı yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldığı ve 5 kişinin yakalandığı belirtildi.
Yakalanan şüphelilerle birlikte 2 adet el detektörü ve 21 adet çeşitli kaçak kazı malzemesi ele geçirildiği, zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.
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- Kaynak: AA
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