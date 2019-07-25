Son Dakika Haberleri: Bolu'da kaçak kazı operasyonu: 6 gözaltı
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Bolu'da kaçak kazı operasyonu: 6 gözaltı

1 saat önce

Bolu'da kaçak kazı yapan aralarında diş hekimi ve memurun da olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da kaçak kazı operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]
Bolu'da kaçak kazı yapan aralarında diş hekimi ve memurun da olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bolu merkezde bulunan ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Ekiplerin kazı yapılan yere yaptıkları operasyonda 1 adet Osmanlı sikkesi, 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 2 adet define arama aparatı ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan ve aralarında diş hekimi, memur ve eski muhtarın da olduğu 6 kişi, gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - BOLU
Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:29 Kaynak: İHA
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