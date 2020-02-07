Bolu'da, kaçak kazı yapan 6 şüpheli adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da, kaçak kazı yapan 6 şüpheli adliyede - Son Dakika

Bolu'da, kaçak kazı yapan 6 şüpheli adliyede

6 saat önce

BOLU'nun Mengen ilçesine bağlı Düzağaç köyünde, kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, kaçak kazı yapan 6 şüpheli adliyede, System.String[]

BOLU'nun Mengen ilçesine bağlı Düzağaç köyünde, kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mengen'e bağlı Düzağaç köyü Karadere mevkisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonla Murat D., Cuma K., Serdar G., Davut I., Ramazan D. ve Murat Ö., suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin kazıda kullandıkları makine ve aletlere ise el koyuldu. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.?


Jandarma, Düzağaç, Mengen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğrencilere cinsel istismar iddiasına gözaltı
İBB AKOM saat verdi! İstanbul için kar yağışı uyarısı Teslim olan PKK'lı genç kız, evlat nöbeti tutan ailelere dağda yaşadıklarını anlattı Son dakika: Türkiye'den Esed rejimine çok sert uyarı: Her türlü saldırıya karşılık verilir

Son Dakika Haberleri
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 17:40:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu'da, kaçak kazı yapan 6 şüpheli adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]