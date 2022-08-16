Evi kaçak sigara imalathanesine çevirmişler - Son Dakika
Üye Girişi

Evi kaçak sigara imalathanesine çevirmişler

16.08.2022 10:15
Evi kaçak sigara imalathanesine çevirmişler

Bolu'da kaçak sigara imalathanesine çevirdikleri ev ve müştemilatta binlerce boş makaron ve tütünle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da kaçak sigara imalathanesine çevirdikleri ev ve müştemilatta binlerce boş makaron ve tütünle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan bir evde kaçak sigara imal edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, takibe alınan ev ve müştemilatına operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda 25 bin 800 boş makaron, 15 kilogram tütün, 2 hava kompresörü, 2 kıyılmış tütünleri makaronlara doldurmaya yarayan makine, 30 tütün paketlerinden kesildiği değerlendirilen bandrole ele geçirildi. Olayla ilgili İ.A (50) ve Y.A (31) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

YORUMLAR
500
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 36 şüpheli gözaltına alındı Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 36 şüpheli gözaltına alındı Ordu'da bir haftada 12 binden fazla araç denetlendi Ordu'da bir haftada 12 binden fazla araç denetlendi Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evi kaçak sigara imalathanesine çevirmişler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:24 Türkiye ile Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için sözleşme imzaladı
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:51:18. #1.12#
SON DAKİKA: Evi kaçak sigara imalathanesine çevirmişler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement