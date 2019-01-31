Bolu'da Kaçak Sigara Operasyonu
1 saat önce
Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde bir minibüste yapılan aramada 8 bin 500 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Anadolu Otoyolu Bolu
kesiminde bir minibüste yapılan aramada 8 bin 500 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan biliye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolun İstanbul
istikameti kent merkezi yakınlarında, doğu illerinden İstanbul'a seyreden bir minibüsü durdurdu.
Minibüste yapılan aramada 8 bin 500 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Minibüsün sürücüsü H.T. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:10 Kaynak: AA
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