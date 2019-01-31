Son Dakika Haberleri: Bolu'da Kaçak Sigara Operasyonu

Bolu'da Kaçak Sigara Operasyonu

1 saat önce

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde bir minibüste yapılan aramada 8 bin 500 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bolu'da Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde bir minibüste yapılan aramada 8 bin 500 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan biliye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolun İstanbul istikameti kent merkezi yakınlarında, doğu illerinden İstanbul'a seyreden bir minibüsü durdurdu.

Minibüste yapılan aramada 8 bin 500 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Minibüsün sürücüsü H.T. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:10 Kaynak: AA

Bolu, Güncel
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