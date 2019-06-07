Bolu'da kaçak sigara operasyonu
1 saat önce
Bolu'da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları otomobilde 5 bin 235 paket kaçak sigarayla yakalanan sürücü gözaltına alındı.
Bolu
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:43 Kaynak: İHA
'da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları otomobilde 5 bin 235 paket kaçak sigarayla yakalanan sürücü gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu
üzerinde yapılan uygulamada İstanbul
istikametine seyir halinde olan bir otomobili durdurdu. Durdurulan otomobil sürücüsü F.A.'nın (29) şüpheli hareketleri üzerine ekipler araç içerisinde arama yaptı. Yapılan aramalarda aracın çeşitli yerlerinde gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 42 bin lira olan 5 bin 235 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Yakalanan kaçak sigaralara el konulurken, gözaltına alınan sürücü F.A. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. - BOLU
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