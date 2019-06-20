Bolu'da kaçak sigara operasyonu
1 saat önce
Bolu'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Bolu
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:14 Kaynak: AA
'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bolu İl Jandarma
Komutanlığınca yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti neticesinde Anadolu Otoyolu
üzerinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldığı bildirildi.
Yolcu otobüsünde yapılan aramada bin 670 paket kaçak sigara bulan jandarma ekiplerinin, sigaraları naklettiği değerlendirilen 5 kişi hakkında yasal işlem başlattığı ifade edildi.
Fuhuş iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! Kadınlar kaçarken evdeki adam balkondan atladı
Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı
Gölde elektro şok cihazıyla balık avına 60 bin lira ceza
Son dakika! YSK, 23 Haziran İstanbul seçimi için seçmen listesine son şeklini verdi