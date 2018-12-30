Son Dakika Haberleri: Bolu'da Kaçak Sigara ve Nargile Tütünü Operasyonu

Bolu'da Kaçak Sigara ve Nargile Tütünü Operasyonu

1 saat önce

BOLU'da, TEM yolunda durdurulan kamyonda yapılan aramada 9 bin 935 paket kaçak sigara ile 75 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

Bolu'da Kaçak Sigara ve Nargile Tütünü Operasyonu, System.String[]
BOLU'da, TEM yolunda durdurulan kamyonda yapılan aramada 9 bin 935 paket kaçak sigara ile 75 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda durdurduğu kamyonda arama yaptı. İstanbul'a gittiği tespit edilen kamyonda yapılan aramada, çeşitli yerlere gizlenmiş 9 bin 935 paket kaçak sigara ve 75 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Kamyon sürücüsü O.M. gözaltına alındı.

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:34 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel
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