Bolu'da Kaçak Sigara ve Nargile Tütünü Operasyonu
1 saat önce
BOLU'da, TEM yolunda durdurulan kamyonda yapılan aramada 9 bin 935 paket kaçak sigara ile 75 kilo nargile tütünü ele geçirildi.
BOLU'da, TEM yolunda durdurulan kamyonda yapılan aramada 9 bin 935 paket kaçak sigara ile 75 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Bolu
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda durdurduğu kamyonda arama yaptı. İstanbul
'a gittiği tespit edilen kamyonda yapılan aramada, çeşitli yerlere gizlenmiş 9 bin 935 paket kaçak sigara ve 75 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Kamyon sürücüsü O.M. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:34 Kaynak: DHA
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