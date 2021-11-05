Bolu'da kaçak sigara ve puro ele geçirilen operasyonda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Bolu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir araçta arama yaptı.

Aramada, kaçak olduğu belirlenen 3 bin 370 puro, 2 bin 940 paket elektronik sigara kiti, 420 paket sigara ve 1150 gram puro tütünü bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.