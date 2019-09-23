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Bolu'da, kaçak silah ve uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

2 saat önce

Bolu'nun Mengen ve Gerede ilçeleri ile Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yapılan kaçak silah ve uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da, kaçak silah ve uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Bolu'nun Mengen ve Gerede ilçeleri ile Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yapılan kaçak silah ve uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Silah ve mühimmat kaçakçılığına" yönelik olarak Mengen ilçesi Banaz köyü ve Karabük'ün Eskipazar ilçesi Sofular köyünde operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız havalı tabanca, 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet yivli ruhsatsız av tüfeği, 67 adet av tüfeği fişeği, 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi.


Ekiplerin Gerede İlçesi Aşağıörenbaşı köyü yaylası mevki'inde yaptıkları uyuşturucu operasyonunda ise, 1 şüphelinin evi ve bahçesinde yapılan aramada 20 kök kenevir bitkisi yakalandı.


Operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişi, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. - BOLU

Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:50 Kaynak: İHA
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