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Bolu'da kaçak tütün operasyonu

50 dakika önce

Bolu İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 120 bin lira değerinde kaçak tütün ve malzemeler ele geçirildiBolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Mudurnu'nun Taşkeski beldesinde 2 iş yerinde kaçak tütün ve tütün malzemeleri satıldığı...

Bolu'da kaçak tütün operasyonu, System.String[]

Bolu İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 120 bin lira değerinde kaçak tütün ve malzemeler ele geçirildi

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Mudurnu'nun Taşkeski beldesinde 2 iş yerinde kaçak tütün ve tütün malzemeleri satıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattığı kaydedildi.

Ekiplerin eş zamanlı olarak yaptıkları operasyonda 58 bin 800 boş makaron, 56 bin 120 adet satışa hazır bandrolsüz dolu makaron, 100 bin 784 gram kıyılmış tütün, 4 bin 288 gram pipo tütünü, 2 bin 550 adet boş sigara paketi, 61 adet sigara doldurma aparatı, 19 adet niteliğine uygun olmayan TAPDK bandrolü, 7 bin 100 gram bandrollü nargile tütünü, 280 adet bandrollü puro, 150 adet sigara sarma kağıdı ve 1 adet hassas tartı ele geçirildiği bildirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Jandarma, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:34 Kaynak: AA
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