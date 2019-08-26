Son Dakika Haberleri: Bolu'da kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı
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Bolu'da kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı

1 saat önce

Bolu'da kiraladıkları depoda kaçak tütünden imal ettikleri sigaraları iş yerlerinde tezgah altında sattığı iddia edilen 2 kişi, polis ekiplerinin operasyonu sonucu gözaltına alındı.

Bolu'da kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Bolu'da kiraladıkları depoda kaçak tütünden imal ettikleri sigaraları iş yerlerinde tezgah altında sattığı iddia edilen 2 kişi, polis ekiplerinin operasyonu sonucu gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde kiralanan depolarda elektrikli sarım makinesi ile sigara imalatı yapılarak, imal edilen sigaraların iş yerlerinde tezgah altından satıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. T.A. (37) ve T.A. (36) isimli şahısların, iş yeri, depo ve araçlarına yapılan eş zamanlı operasyonlarda 4 bin 400 adet tütünle doldurulmuş makaron, 30 kilogram kıyılmış tütün, 15 bin 400 adet bandrolsüz boş makaron, 1 adet elektrikli motor ile çalıştırılan sigara sarım makinesi ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan T.A. (37) ve T.A. (36), ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. - BOLU

Polis, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:20 Kaynak: İHA
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