Bolu'da Kaçak ve Sahte İçki Operasyonu

Bolu
'da, yılbaşı öncesi bir depoya düzenlenen operasyonda 558 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yeni yıl öncesi, piyasaya kaçak ve sahte içki sürüleceği yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.
Kaçak içki bulunduğunu tespit ettiği bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, değişik marka ve türlerde 647 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan depo sahibi N.Ç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.