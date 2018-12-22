Son Dakika Haberleri: Bolu'da Kaçak ve Sahte İçki Operasyonu

Bolu'da Kaçak ve Sahte İçki Operasyonu

5 saat önce

Bolu'da, yılbaşı öncesi bir depoya düzenlenen operasyonda 558 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Bolu'da Kaçak ve Sahte İçki Operasyonu, System.String[]
Bolu'da, yılbaşı öncesi bir depoya düzenlenen operasyonda 558 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yeni yıl öncesi, piyasaya kaçak ve sahte içki sürüleceği yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Kaçak içki bulunduğunu tespit ettiği bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, değişik marka ve türlerde 647 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan depo sahibi N.Ç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:14 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel
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