Bolu'da Kaçak ve Sahte İçki Operasyonu
3 saat önce
Bolu'da, polis ekiplerinin bir depoya yaptığı operasyonda 558 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi.
Bolu
'da, polis ekiplerinin bir depoya yaptığı operasyonda 558 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde kent merkezinde bir depoya kaçak ve sahte içki saklandığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.
İçkilerin saklandığı iddia edilen depoya baskın düzenleyen ekipler, çeşitli markalarda 558 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili deponun sahibi olduğu tespit edilen N.Ç. (35) gözaltına alındı.
İfadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülen N.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:12 Kaynak: İHA
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