Bolu'da kaçak yapı yıkımı
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Bolu'da, yaylalarda kaçak yapıldığı belirlenen 5 yapı yıkıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:56 Kaynak: AA
Bolu'da, yaylalarda kaçak yapıldığı belirlenen 5 yapı yıkıldı.
Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dörtdivan ilçesine bağlı Hacetler ve Karaçayır yaylalarında 5 kişiye ait kaçak yapıların yıkılmasına dair alınan karara istinaden yıkım işleminin yapıldığı belirtildi.
Bolu Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri çerçevesinde yapılan yıkım çalışmasının Dörtdivan İlçe Özel İdare ekiplerince 3,5 saat içinde tamamlandığı kaydedildi.
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