Bolu'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Bolu'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, kaçak tütün, sigara, uyarıcı hap ve krem ile çay ele geçirildi.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde muhtelif kaçak malzeme sevk edileceğine dair bilgi elde edilmesi üzerine Anadolu Otoyolu üzerinde yapılan yol kontrolünde durdurulan 2 araçta arama yapıldığı bildirildi.

Araçların içinde yapılan aramada, 5 ton 542 kilo ağırlığında belgesiz ve faturasız tütün, 9 bin 930 paket bandrolsüz kaçak sigara, 3 bin 187 adet cinsel uyarıcı hap ve krem, 5 kilo ağırlığında belgesiz ve faturasız kaçak pipo tütünü, 9 bin 600 adet dolu makaron, 23 kilo ağırlığında belgesiz ve faturasız kaçak çay ele geçirildiği kaydedildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı da belirtildi.