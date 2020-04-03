Bolu'da kaçakçılık operasyonunda cerrahi maske ve tütün ürünleri ele geçirildi - Son Dakika

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Bolu'da kaçakçılık operasyonunda cerrahi maske ve tütün ürünleri ele geçirildi
6 saat önce
Bolu'da jandarma ekiplerinin yaptığı kaçakçılık operasyonunda cerrahi yüz maskesi, kaçak tütün ve sigara ile pipo tütünü ele geçirildi.
Bolu'da jandarma ekiplerinin yaptığı kaçakçılık operasyonunda cerrahi yüz maskesi, kaçak tütün ve sigara ile pipo tütünü ele geçirildi.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol devriyesi görevi sırasında durdurulan iki kamyonda arama gerçekleştirildi.
Kamyonlarda yapılan aramada, 3 ton 91 kilogram belgesiz ve faturasız kaçak tütün, 60 kilogram belgesiz ve faturasız kaçak pipo tütünü, 2 bin 170 paket bandrolsüz kaçak sigara ile 4 bin cerrahi yüz maskesi ele geçirildi.
Olayla ilgili iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:26 Kaynak: AA
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