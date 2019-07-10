Son Dakika Haberleri: Bolu'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu
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Bolu'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Bolu İl jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları kapsamında 2 bin 10 paket kaçak sigara, 9 şişe kaçak içki ve 15 gram skunk ele geçirildi.

Bolu'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Jandarma, Bolu, Güncel
Bolu İl jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları kapsamında 2 bin 10 paket kaçak sigara, 9 şişe kaçak içki ve 15 gram skunk ele geçirildi.
Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrollerinde durdurulan 3 farklı yolcu otobüsünde yapılan aramada, 2 bin 10 paket bandrolsüz kaçak sigara ile 9 şişe kaçak içkiye el konulduğu, olayla ilgili olarak da 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.
Göynük ilçesinde yapılan yol kontrolünde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada ise 15 gram esrar (skunk) maddesi ele geçiren jandarma ekiplerinin olayla ilgili olarak 1 kişi hakkında yasal işlem başlattığı ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:54 Kaynak: AA
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