Bolu'da kaçakçılıkla mücadele
31 dakika önce
Bolu'da jandarma ekiplerince iki yolcu otobüsünde yapılan aramada gümrük kaçağı bin 975 paket sigara ele geçirildi.
Bolu
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:22 Kaynak: AA
'da jandarma ekiplerince iki yolcu otobüsünde yapılan aramada gümrük kaçağı bin 975 paket sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu
Yeniçağa ilçesi yakınlarında yol kontrolü yapan jandarma ekipleri tarafından durdurulan iki yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramada bin 975 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kaçak sigaralarla ilgili 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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