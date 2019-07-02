Son Dakika Haberleri: Bolu'da kaçakçılıkla mücadele
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Bolu'da kaçakçılıkla mücadele

31 dakika önce

Bolu'da jandarma ekiplerince iki yolcu otobüsünde yapılan aramada gümrük kaçağı bin 975 paket sigara ele geçirildi.

Bolu'da kaçakçılıkla mücadele, System.String[]
Bolu'da jandarma ekiplerince iki yolcu otobüsünde yapılan aramada gümrük kaçağı bin 975 paket sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Yeniçağa ilçesi yakınlarında yol kontrolü yapan jandarma ekipleri tarafından durdurulan iki yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramada bin 975 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kaçak sigaralarla ilgili 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:22 Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu, Jandarma, Bolu, Güncel
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