Bolu'da kaçakçılıkla mücadele

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kaçak içki ve kaçak ilaç operasyonlarında 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Araç içinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 168 bin lira olduğu değerlendirilen 575 boş ilaç kutusu ile bin 150 hap ele geçirildi.

Ele geçirilen ilaçlara ek koyan ekipler araçtaki E.K. (47) ve İ.K.'yi (57) gözaltına aldı.

Mudurnu ilçesinde faaliyet gösteren bazı tekel bayilerinde sahte ve kaçak alkollü içki yapımında kullanılan ve insan sağlığı açısından tehlike arz eden etil alkol ve çeşitli içkilere ait aroma satışı yapıldığı değerlendirilerek ekiplerce belirlene 3 iş yeri, 3 ikamet ve 1 depoya operasyon düzenlendi.

Operasyonda 709 şişe bir litrelik bandrolsüz etil alkol, 621 adet çeşitli içki aroması, plastik bidon içerisinde 2,5 litre el yapımı viski bulundu.

Yakalanan 5 şahıs hakkında Mudurnu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.