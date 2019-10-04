Son Dakika Haberleri: Bolu'da kaçakçılıkla mücadele
Son Dakika Güncel Haber

Bolu'da kaçakçılıkla mücadele

1 saat önce

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kaçak içki ve kaçak ilaç operasyonlarında 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bolu'da kaçakçılıkla mücadele, System.String[]

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kaçak içki ve kaçak ilaç operasyonlarında 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Araç içinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 168 bin lira olduğu değerlendirilen 575 boş ilaç kutusu ile bin 150 hap ele geçirildi.

Ele geçirilen ilaçlara ek koyan ekipler araçtaki E.K. (47) ve İ.K.'yi (57) gözaltına aldı.

Mudurnu ilçesinde faaliyet gösteren bazı tekel bayilerinde sahte ve kaçak alkollü içki yapımında kullanılan ve insan sağlığı açısından tehlike arz eden etil alkol ve çeşitli içkilere ait aroma satışı yapıldığı değerlendirilerek ekiplerce belirlene 3 iş yeri, 3 ikamet ve 1 depoya operasyon düzenlendi.

Operasyonda 709 şişe bir litrelik bandrolsüz etil alkol, 621 adet çeşitli içki aroması, plastik bidon içerisinde 2,5 litre el yapımı viski bulundu.

Yakalanan 5 şahıs hakkında Mudurnu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatay'da operasyona giden askeri araç devrildi: 2'si ağır 7 askerimiz yaralı
Volkswagen'in Manisa'da kuracağı fabrika, kentte gayrimenkul sektörünü hareketlendirdi Son Dakika: Irak'taki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi Belediyesi 2 yıldır CHP'de olan Küçükkuyu'da villa yapımı için 2.5 milyon ağaç kesilmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 12:53:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da kaçakçılıkla mücadele
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]